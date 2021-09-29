В КХЛ объяснили недопуск финскими властями шести хоккеистов «Ак Барса» к матчу

Недопуск шести игроков «Ак Барса» к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Йокерита» связан с антиковидными правилами Финляндии. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Как объяснили представители КХЛ, вся делегация «Ак Барса» по прибытии в Хельсинки сдала тесты на коронавирус. По решению властей страны к игре были допущены только вакцинированные хоккеисты, а также те, кто имеет достаточный уровень антител.

Встреча между «Ак Барсом» и «Йокеритом» пройдет в среду, 29 сентября, и начнется в 18:30 по московскому времени. Казанцы заявили на матч 17 полевых игроков. Нападающий Дмитрий Кателевский указан в протоколе как запасной вратарь.

Ранее в среду, 29 сентября, стало известно о том, что игру пропустят вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель, а также нападающие Джордане Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм.