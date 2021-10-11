Рудковская осудила Загитову за требование удалить фото с ней

Продюсер Яна Рудковская призналась, что не понимает, почему олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, сделанные на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Ее слова приводит NEWS.ru.

«Если я хожу на мероприятия, меня фотографируют. Это невозможно запретить. Если ты сидишь на трибуне, ты должен быть готов, что тебя будут снимать», — посчитала продюсер. Она удивилась поведению фигуристки и заявила, что не видит нарушений со стороны прессы, потому что, по ее мнению, журналист выполнял свою работу.

9 октября журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов заявил, что сфотографировал во время матча трибуны, и Загитова попала на снимок. После этого спортсменка подошла к пресс-центру с претензиями. «Алина вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза "Я вас засужу, у меня такие связи!" была уместна в этой истории?» — описал ее поведение корреспондент. Позже он извинился перед фигуристкой.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане. Кроме того, на ее счету золото чемпионата мира и Европы. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановке карьеры фигуристки и начала карьеру телеведущей.