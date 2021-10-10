Угрозы Загитовой журналистам оправдали словами «она имеет право на срыв»

Бывшая фигуристка Наталья Бестемьянова прокомментировала инцидент с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой, который произошел во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Ее слова приводит RT.

Экс-спортсменка отметила, что требование Загитовой удалить фотографии, на которые она попала случайно, объяснимо. «Просто у Алины сдали нервы, не выдержала повышенного внимания к себе. Давайте простим ее. Загитова имеет право на срыв. Нужно быть более благосклонными к фигуристке, которая многого добилась», — оправдала Бестемьянова угрозы Загитовой в адрес журналистов.

9 октября журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов рассказал, что сфотографировал во время матча трибуны, и на снимки попала Загитова. Спортсменка подошла к пресс-центру с претензиями. «Алина вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза "Я вас засужу, у меня такие связи!" была уместна в этой истории?» — описал ее поведение корреспондент. Позднее он извинился перед фигуристкой.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане. Кроме того, на ее счету — золото чемпионата мира и Европы. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановке профессиональной карьеры и начала карьеру телеведущей.