Хэштег «руки прочь от Алины Загитовой» попал в тренды Twitter

Хэштег «руки прочь от Алины Загитовой» после инцидента на матче КХЛ попал в тренды Twitter

Пользователи Twitter вывели в тренды хэштег #Handsoff_fromAlinaZagitova («руки прочь от Алины Загитовой»). Топ трендов доступен на сайте социальной сети.

На момент написания заметки хэштег занимает первое место по России. Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку в Instagram-сторис.

Ранее 10 октября бывшая фигуристка Наталья Бестемьянова прокомментировала инцидент с участием Загитовой, который произошел во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Экс-спортсменка отметила, что требование Загитовой удалить фотографии, на которые она попала случайно, объяснимо.

9 октября журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов рассказал, что сфотографировал во время матча трибуны, и на снимки попала Загитова. Спортсменка подошла к пресс-центру с претензиями. «Алина вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза "Я вас засужу, у меня такие связи!" была уместна в этой истории?» — описал ее поведение корреспондент. Позднее он извинился перед фигуристкой.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане. Кроме того, на ее счету золото чемпионата мира и Европы. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановке карьеры фигуристки и начала карьеру телеведущей.