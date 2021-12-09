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Перепутавшая лак для волос с клеем женщина сделала уколы в голову ради прически

Блогерша Тессика Браун, случайно нанесшая на волосы клей вместо лака, сделала PRP-терапию

Фото: @im_d_ollady

Американка, которая во время укладки перепутала средства и случайно нанесла на прическу клей вместо лака для волос, показала очередную попытку восстановить волосы. Ее историю приводит New York Post.

Блогерша Тессика Браун посетила калифорнийскую клинику La Fue Hair Clinic, где врач Жак Абрамян провел ей PRP-терапию — процедуру, при которой заболевания волос и кожи лечат при помощи плазмы крови пациента, обогащенной тромбоцитами. На размещенных кадрах видно, как медик делает женщине уколы в голову тонкой иглой.

Известно, что стоимость подобного вмешательства варьируется от 4 тысяч до 6 тысяч долларов. Героиня материала не сообщила, какую сумму ей пришлось заплатить, однако она подчеркнула, что готова сделать все и отдать любые деньги ради восстановления волос.

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«Эффект от терапии, которая ускоряет рост новых прядей, должен проявиться примерно через шесть-девять месяцев. Конечно, не получится за один сеанс восстановить прежнюю густоту волос, но все же их выпадение должно в скором времени прекратиться», — заключил специалист в беседе с изданием.

В феврале Браун сделала прическу, по ошибке зафиксировав ее клеем с сильной фиксацией Gorilla Glue, и в течение месяца не могла избавиться от проблемы. В больнице, где она провела почти сутки, врачи приложили к ее голове повязку, пропитанную ацетоном. Однако этот способ не помог растворить клей и, напротив, обжог героине кожу головы.

Позже стало известно, что медикам удалось избавить американку от слипшихся прядей. Врач нанес на голову Браун размягчающий раствор, затем оттянул волосы пинцетом и срезал их ножницами под местной анестезией.

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Майя Пономаренко
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