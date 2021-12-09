Рассказ посадившего рейс Ryanair диспетчера назвали важной уликой

Рассказ белорусского диспетчера Олега Галегова, посадившего рейс авиакомпании Ryanair в Минске с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, сыграет важную роль в подведении итогов расследования IKAO. Об этом «Ленте.ру» заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По словам политолога, теперь у следователей есть важные свидетельские показания живого человека, данные под присягой. Бышок уверен, что все с самого начала понимали, что сообщения о минировании не было, а посадка самолета являлась результатом операции белорусских спецслужб.

Но одного понимания недостаточно, нужны были улики или показания участника, и теперь они есть. Это уже не какие-то рассуждения журналистов или политактивистов Станислав Бышок исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO

Политолог не считает, что с публикацией показаний Галегова намерено тянули до определенного момента. Он подчеркнул, что в европейских странах существует обширная бюрократия, в том числе и в судебных историях, и задержка связанна именно с этим. «Я не вижу здесь какой-то привязки к событиям последних дней или текущему политическому моменту», — сказал Бышок.

Диспетчер Галегов назвал посадку рейса с Протасевичем спецоперацией КГБ

Информацию о показаниях Галегова ранее опубликовала газета The New York Times со ссылкой на источники в европейских властных структурах. По его словам, переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным. Еще летом 2021 года диспетчер нелегально пересек белорусско-польскую границу, после чего связался с посольством США в Варшаве.

Информацию, рассказанную Галеговым, частично подтвердил представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин. По словам Зарина, властям страны удалось получить показания у человека, который являлся «непосредственным свидетелем событий в башне управления воздушным движением в Минске». Свидетель рассказал, что действиями в башне руководил офицер КГБ, который получал указания по телефону. Именно этот офицер распорядился передать ложное сообщение о бомбе на борту.

В Белоруссии обвинения назвали «информационным вбросом»

Глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский заявил, что для любого человека, связанного с гражданской авиацией, эта информация «бессодержательна и нелепа». «Решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности», — заявил он.

По словам Сикорского, вброс связан с тем, что в настоящее время белорусская сторона запросила у комиссии ICAO данные объективного контроля, включая переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа. «Продемонстрируйте, что мы оказывали какое-то давление, угрожали применением боевой авиации и так далее. Но этого нет», — сказал чиновник.

Инцидент с самолетом стал причиной санкций против Белоруссии

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, приземлился 23 мая в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения был поднят истребитель МиГ-29, после посадки лайнера информация о минировании не подтвердилась. На борту самолета находилась россиянка Софья Сапега и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, они были задержаны сразу после приземления. Позже девушка призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались данные белорусских силовиков.

25 июня стало известно, что суд принял решение смягчить меру пресечения и отпустил Протасевича и Сапегу под домашний арест. Позже Протасевич дал интервью, где признался в организации массовых беспорядков, и добавил, что хочет «все исправить и жить обычной спокойной жизнью». Мать Протасевича заявила, что его пытали в СИЗО. Сапеге предъявлено окончательное обвинение по ряду статей.

18 июня Евросоюз одобрил санкции против крупнейших белорусских предприятий. Речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. ЕС также планирует ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам. Введение санкций объяснили инцидентом с Протасевичем и Сапегой.