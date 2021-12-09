Стало известно об отказе Израиля отпускать гимнастку на турнир в Москву

Израильские власти не разрешили спортсменке Илоне Додзин вылететь в Москву для участия в турнире по художественной гимнастике «Небесная грация». Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, решение объясняется тем, что Россия входит в список стран с высоким риском заражения коронавирусом. Организаторы турнира выразили надежду, что до начала соревнований проблему удастся решить.

Турнир «Небесная грация» должен пройти в Москве на «ВТБ Арене» с 16 по 17 декабря. Он организован благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

В июле российские гимнастки не были допущены до участия в Гран-при Израиля. По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, организаторы приняли такое решение в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в России. При этом она отмечала, что, вероятно, спортсменов не хотели видеть на турнире.