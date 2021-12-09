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Спорт

Футболистка сборной России показала поцелуй с девушкой

Футболистка сборной России Надежда Карпова в TikTok поцеловала девушку

Кадр: видео @karpichit0

Нападающая испанского «Эспаньола» и сборной России Надежда Карпова в своем аккаунте в TikTok показала поцелуй с девушкой.

На видео спортсменка попозировала с неизвестной спутницей. Сначала они обнимались, а затем Карпова поцеловала девушку. В комментариях футболистка ответила положительно на прикрепленный радужный флаг ЛГБТ.

Россиянка присоединилась к «Эспаньолу» в августе 2020-го. В конце того же года она получила приз за лучший гол сезона в Ла Лиге. До этого Карпова защищала цвета «Валенсии» и «Севильи». В составе сборной России футболистка провела 24 игры и забила шесть голов.

В октябре прошлого года капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино обручилась с бывшей баскетболисткой Сью Берд. Пара познакомились на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Андрей Стрельцов
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