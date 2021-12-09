Футболистка сборной России показала поцелуй с девушкой

Нападающая испанского «Эспаньола» и сборной России Надежда Карпова в своем аккаунте в TikTok показала поцелуй с девушкой.

На видео спортсменка попозировала с неизвестной спутницей. Сначала они обнимались, а затем Карпова поцеловала девушку. В комментариях футболистка ответила положительно на прикрепленный радужный флаг ЛГБТ.

Россиянка присоединилась к «Эспаньолу» в августе 2020-го. В конце того же года она получила приз за лучший гол сезона в Ла Лиге. До этого Карпова защищала цвета «Валенсии» и «Севильи». В составе сборной России футболистка провела 24 игры и забила шесть голов.

В октябре прошлого года капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино обручилась с бывшей баскетболисткой Сью Берд. Пара познакомились на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.