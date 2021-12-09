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В российских городах начали рушиться дома из-за климата

«Российская газета»: на Ямале из-за глобального потепления начали разрушаться дома

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

На Ямале из-за глобального потепления начали разрушаться дома. Волны тепла размягчают грунты, и вечная мерзлота уже не может держать здания, сообщает «Российская газета».

В 2019 году на Ямале начали формировать систему автоматического температурного мониторинга грунтов. В Салехарде сейчас термометрические наблюдения ведутся за девятью зданиями. Южные ямальские города из-за изменения климата начали страдать еще раньше, Надым — с середины 1990-х годов, когда аварийными были признаны пять пятиэтажек и три промышленных корпуса. Замначальника инженерно-технического центра дочернего предприятия «Газпрома» Алексей Осокин заявил, что еще больше десятка зданий заметно деформировались.

Сейчас из-за климата дома разрушаются в нескольких муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа. В Новом Уренгое начал рушиться нововозведенный жилой комплекс, а одну из четырех многоэтажек пришлось демонтировать. Сотрудница Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Светлана Бадина подчеркнула, что при такой динамике потери округа могут составить 0,5 триллиона рублей.

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Профессор Тюменского индустриального университета Яков Пронозин предлагает строить дома с помощью способа глубокого погружения свай. Эта технология пока не распространена, однако может сделать здания более надежными. Профессор кафедры геотехники петербургского вуза Игорь Сахаров заявил о необходимости внести изменения в «безбожно устаревшие» федеральные строительные нормы, которые не учитывают глобальное потепление.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что для решения проблемы вечной мерзлоты необходим комплексный подход. «Мы осознаем: тепло наступает, значительная часть территории Ямала, его столица, другие города попадают в потенциально небезопасную климатическую зону», — заявил губернатор и добавил, что к обсуждению вопроса привлекут профессионалов.

Тема климатических изменений становится все более актуальной для государств по всему миру, в том числе для России. В 2022 году в стране начнется реализация климатических проектов, направленных на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу и противодействие глобальному потеплению. Согласно плану, Россия должна выйти на углеродную нейтральность к 2060 году.

Александра Мирошникова
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