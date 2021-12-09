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Концертный директор Моргенштерна заявил о его возвращении в Москву

Концертный директор Моргенштерна: рэпер может приехать в Россию 9 декабря
Моргенштерн

Моргенштерн. Фото: @morgen_shtern

Концертный директор рэпера Моргенштерна заявил о его возможном возвращении в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя музыканта, тот может приехать в Россию 9 декабря.

Ранее в сеть слили новую песню рэпера «Домой» об отъезде из России в Дубай. Свой отъезд музыкант объяснил тем, что в стране «стало холодно». При этом в песне он зачитал о том, что планирует вернуться.

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В конце ноября стало известно, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что после выступления Бастрыкина опасается давления правоохранителей на своего доверителя.

После отъезда рэпера в Москве закрыли его ресторан Kaif. Причиной стала продажа алкоголя без соответствующей лицензии.

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Марина Погосян
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