В Москве стало вдвое меньше коммунальщиков-мигрантов

В Москве за пять лет вдвое сократилось количество мигрантов в сфере ЖКХ. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, сообщает «Российская газета».

Заместитель мэра не назвал точное количество работающих сейчас мигрантов в этой сфере, но при этом отметил, что в таких крупных компаниях, как Мосводоканал, МОЭК и «Автомобильные дороги», работают только граждане России. Бирюков также рассказал, что для специалистов, которые, в том числе, занимаются уборкой города, открыты специальные коммунальные городки. В таких местах им предоставляется качественное проживание и питание, а также в них есть комнаты отдыха и спортзалы. Бирюков подчеркнул, что в городках созданы все условиях, чтобы после трудной работы люди смогли отдохнуть и позаниматься спортом.

Бирюков также отметил, что в столице постепенно внедряется автоматизированная уборка, а необходимости в ручном труде, наоборот, становится меньше. Также Бирюков отчитался, что в будущем в Москве отремонтируются 1,7 тысячи зданий. Качество ремонта, по словам чиновника, растет, а с компаниями-нарушителями столица расторгает договоры. В 2021 году было расторгнуто 180 контрактов с подрядчиками, которые некачественно выполнили ремонт.

Ранее в ноябре мэр Москвы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов в сфере ЖКХ. Он заявил, что среди районных коммунальщиков есть резерв к сокращению числа мигрантов. До этого Собянин также поручил сократить количество мигрантов в сфере строительства. Мэр посчитал, что на стройках в рамках программы реновации нужны «другого качества люди, с другой зарплатой». Как сообщил Собянин несколько дней спустя, число мигрантов на стройках Москвы в рамках уменьшилось более чем в два раза.