Попова высказалась о частоте значимых мутаций коронавируса

Значимые мутации коронавируса в среднем возникают раз в полгода. Так высказалась о частоте изменения вируса глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

«Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. (…) Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора объяснила, что о британском штамме коронавируса мир узнал в декабре 2020 года, о дельта-штамме — в апреле-мае этого года, а об омикроне — спустя полгода.

Ранее главный санитарный врач Попова рассказала, что обнаруженный омикрон-штамм вызывает серьезные опасения. По ее словам, мутации, которые ему присущи, повышают заразность и связываемость вируса с рецепторами, а также потенциально усиливают его проникновение в клетки и влияют на увеличение инфекционности.

Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России в понедельник, 6 декабря. Его обнаружили у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, пока определяются.

