В работе адвоката обвиняемого в госизмене Сафронова выявили нарушения

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга заявила о выявленных нарушениях в работе адвоката Ивана Павлова (включен Минюстом в список лиц, выполняющих функции иностранного агента), защищающего обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова. Об этом «Интерфаксу» сообщил сам юрист.

По его словам, в рамках дисциплинарного производства по представлению Минюста были установлены нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и кодекса профессиональной этики адвоката.

Заключение квалифкомиссии направят в Совет палаты и там определят наказание для Павлова. Минюст настаивает на лишении его адвокатского статуса. Ведомство уже дважды инициировало привлечение юриста к дисциплинарной ответственности.

Павлов считает, что профессиональное сообщество своим решением поддержало тренд на закручивание гаек и ущемление прав адвокатов. Он ожидает волну новых преследований защитников, которая может привести к снижению и без того малой доли оправдательных приговоров в стране..

Павлов специализируется на защите обвиненных в госизмене. По делу Сафронова он отказался давать подписку о неразглашения материалов следствия. Тем не менее весной адвоката обвинили в разглашении тайны следствия по делу Сафронова и объявили в розыск. В сентябре юрист покинул Россию, а в ноябре Минюст признал его СМИ-иноагентом.