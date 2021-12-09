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МИД Франции призвал к деэскалации на Украине после разговора Путина и Байдена

Глава МИД Франции Ле Дриан: Париж приветствует разговор между президентами России и США

Фото: Jens Schlueter / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Жан-Ив Ле Дриан поприветствовал разговор президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина и призвал к деэскалации ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подробно обсудили ситуацию на Украине в контексте военной мобилизации России у ее границ. Необходима деэскалация. В этой связи мы приветствуем разговор между президентами России и США», — заявил дипломат, во время совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок по итогам их встречи в Париже.

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Ранее американский президент предупредил Путина о суровых санкциях в случае вторжения на Украину. Президент США выразил уверенность, что российский лидер получил четкое сообщение. По словам Байдена, он понимает, что Россия примет ответные меры на эти суровые рестрикции.

Встреча Путина и Байдена проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи. Путин прибыл туда из Нью-Дели, где он находился с визитом. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.

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Анжелика Бережная
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