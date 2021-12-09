В МИД России описали санкции США против Ирана словами «выстрел себе в ногу»

Санкции США против Ирана мешают возобновлению ядерной сделки — американцы «выстрелят себе в ногу», если нарастят давление. Такими словами санкционную политику Вашингтона описал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Американцы глубоко уверены, как я это понимаю, это их сочетание диалога и нажима дает результаты везде, но это не так. Если они и дальше будут наращивать санкционное давление на Иран, они выстрелят себе в ногу, они уменьшат шансы на нужное им, в том числе, решение», — заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков отметил, что пока нет понимания, когда возобновится процесс по поводу иранской ядерной сделки. Эта тема поднималась в рамках переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова.

Ранее в Иране пообещали «выбить зубы» США за введение войск в регион. Если США решатся на военное вмешательство в Иран, власти будут готовы жестко ответить, заявил Исмаил Каани, глава «Кудс» — военного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, американские власти и так «издеваются» над Тегераном, применяя жесткие санкции, уверен военный.

Иран и крупные ядерные державы пытаются возобновить сделку 2015 года о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), согласно которой Тегеран ограничивал свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Соединенные Штаты вышли из сделки в 2018 году во время президентского срока Дональда Трампа.

