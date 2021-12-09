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Экс-боец UFC согласился с Макгрегором и отказался считать Нурмагомедова великим

Бывший боец UFC Соннен о Нурмагомедове: Хабиб не великий, полностью согласен с Макгрегором

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывший американский боец смешанного стиля (MMA) Чэйл Соннен прокомментировал критику Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова. Слова бойца доступны на его YouTube-канале.

«Хабиб — самый доминирующий боец, который когда-либо существовал», — заявил Соннен. Вместе с тем он подчеркнул, что не считает россиянина по-настоящему великим. Экс-боец отметил, что полностью согласен с доводами Макгрегора на этот счет.

Ранее ирландец отказался признать Нурмагомедова великим бойцом. По мнению Макгрегора, россиянин не владеет ударами ногами и редко заканчивает поединки нокаутом. Также он отметил, что Нурмагомедов испытывал проблемы с весогонкой, но никогда не пытался выступать в других весовых категориях в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил пояс, оказавшись сильнее Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейджи.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Соннен известен по выступлениям в UFC, в прошлом он трижды участвовал в титульных поединках, но уступил в каждом из них.

Дарья Коршунова
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