Расследование не выявило угроз взрыва самолета Ryanair с Протасевичем на борту

Расследование польской прокуратуры пришло к выводу об отсутствии угрозы взрыва самолета Ryanair с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство заявляет, что пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как было отправлено электронное письмо о предполагаемом размещении в самолете взрывчатки.

Также польская прокуратура считает, что об отсутствии угрозы свидетельствуют и действия экстренных служб в аэропорту Минска. «Вся ситуация была лишь предлогом, призванным заставить летчика приземлиться в Минске», — говорится в сообщении.

В среду, 8 декабря, газета The New York Times со ссылкой на источники в европейских властных структурах опубликовала статью, в которой белорусский диспетчер Олег Галегов, посадивший самолет Ryanair с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту, обвинил КГБ в посадке рейса. По его словам, переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным. В Белоруссии назвали слова диспетчера «информационным вбросом».

23 мая в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту приземлился самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29. После посадки воздушного судна информация о минировании не подтвердилась. На борту авиалайнера находилась россиянка Софья Сапега и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, они были задержаны сразу после приземления.