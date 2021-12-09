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В Белоруссии назвали вбросом обвинение в адрес КГБ в посадке самолета Ryanair

Глава департамента по авиации Сикорский счел вбросом материал о посадке самолета Ryanair

Фото: Andrius Sytas / Reuters

Глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский назвал материал New York Times о посадке рейса авиакомпании Ryanair в Минске информационным вбросом, сообщает Telegram-канал «Белта».

В среду, 8 декабря, газета The New York Times со ссылкой на источники в европейских властных структурах опубликовала статью, в которой белорусский диспетчер Олег Галегов, посадивший самолет Ryanair с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту, обвинил КГБ в посадке рейса.

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Варвара Кошечкина
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