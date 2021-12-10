Риелтор предложил альтернативные меры по контролю рынка аренды жилья

Руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Глобал Консалтинг» Алексей Силантьев предложил в разговоре с «Лентой.ру» альтернативные меры по контролю за рынком аренды жилья, так как считает, что предложенную Минстроем систему легко будет обойти.

Ранее Минстрой разработал законопроект о создании государственной информсистемы (ГИС), в которой арендодатели будут обязаны зарегистрироваться и указывать информацию о сроках договора по сдаче квартир в аренду, а также размере оплаты. В противном случае граждан предлагается штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, а компании на сумму до 50 тысяч рублей. Таким образом ведомство хочет обелить эту деятельность, так как налоговые органы ежегодно недополучают от участников рынка аренды порядка 162 миллиардов рублей.

Самый простой вариант — это налог на роскошь, считает риелтор. «Можно сделать условно обязательный повышенный налог на третий или четвертый объект недвижимости. У нас много клиентов, у которых по 20-40 квартир. Неважно, сдает он, не сдает, извлекает прибыль или нет, повысили бы налог, это бы уже пополнило бюджет», — рассказал Силантьев, однако допустил, что думать об этом варианте чиновники не хотят, так как это поставит под удар их самих.

Второй вариант — более сложный, отметил риелтор и предложил стимулировать людей, чтобы они регистрировались в ГИС, обеспечивая им правовую защиту. Силантьев рассказал, что в последние 30 лет в России существует проблема, которая состоит в том, что арендодатель может в любое время выселить квартиранта, даже если между ними был заключен правильный договор.

«Вот вы живете у меня с ребенком, абсолютно реальный случай описываю, в любой момент я вызываю полицию, и вас из этой квартиры выкидывают. Вы к полиции обращаетесь и говорите: "У меня же договор аренды", — а они таких слов не знают и не обязаны знать, исходя из обязанностей, которые на них возлагаются, есть собственник, есть прописка, а у вас, извините, какой-то договорчик. Полиция в этом разбираться не будет, скажут обращаться в суд», — рассказал Силантьев.

По мнению риелтора, стоит наконец обратить внимание на эту проблему, провести просветительскую работу на тему аренды квартир с полицейскими, а тем, кто регистрируется в ГИС, гарантировать, что их права в данном случае не могут быть нарушены.