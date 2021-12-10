Риелтор раскритиковал идею Минстроя ужесточить контроль за рынком аренды жилья

Руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Глобал Консалтинг» Алексей Силантьев раскритиковал в разговоре с «Лентой.ру» предложение Минстроя по ужесточению контроля за рынком аренды жилья.

Ранее Минстрой разработал законопроект о создании государственной информсистемы (ГИС), в которой арендодатели будут обязаны зарегистрироваться и указывать информацию о сроках договора по сдаче квартир в аренду, а также размере оплаты. В противном случае граждан предлагается штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, а компании на сумму до 50 тысяч рублей. Таким образом ведомство хочет обелить эту деятельность, так как налоговые органы ежегодно недополучают от участников рынка аренды порядка 162 миллиардов рублей.

«Это все равно, что сейчас ЦИАН запретил в публикации объявлений указывать, что "сдается только славянам", все ринутся писать, мол всем, кроме тех, кого Сергей Бодров не любил, допустим, или еще чего. Обойти это элементарно, уровень решения вопросов примерно такой», — рассказал Силантьев. Систему легко можно будет обойти, считает риелтор, так как необходимо доказать факт передачи денежных средств от нанимателя наймодателю, чтобы наказать человека за неуплату налога, а большинство этот факт никак не фиксируют.

В последние два года практически все наймодатели, которые имеют в собственности больше одного или двух объектов недвижимости, сдаваемых в аренду, перешли на наличный расчет, рассказал Силантьев. «По документам безопасность обеспечивается каким образом, выглядит как будто человек снял квартиру на один месяц, то есть он заплатил за месяц, получил подтверждающий документ, но когда этот месяц проходит, ему следующий месяц не продлят, пока не будут уничтожены документы за предыдущий месяц. Если нанимателя это не устраивает, его просто в квартиру не заселяют. То есть максимум мы пострадаем на один месяц», — отметил риелтор.

