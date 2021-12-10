Решение об отмене матча РПЛ изменили

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным ЦСКА и тульским «Арсеналом» состоится в соответствии с календарем турнира. Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

В заявлении клуба отмечается, что вопрос о переносе игры из-за морозов действительно обсуждался. Окончательное решение по данному поводу будет принимать непосредственно делегат матча в присутствии обеих команд. Также пресс-служба ЦСКА сообщает, что на стадионе красно-синих ведутся работы по исправлению недостатков, которые были выявлены после матча против «Зенита». Встреча с туляками пройдет без зрителей.

Ранее сообщалось, что РПЛ перенесет матч между ЦСКА и Арсеналом на весеннюю часть чемпионата. По данным журналиста Василия Конова причина подобной инициативы — неблагоприятная погодная ситуация в Москве. При этом «Спорт-Экспресс» сообщал о претензиях к ЦСКА со стороны МВД, которое выявило недостатки на стадионе армейцев.

ЦСКА после 17 матчей чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице. Туляки расположились на 11-й строчке.