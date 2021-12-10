Матч РПЛ отменили

Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом», запланированный на 11 декабря, отменили из-за погодных условий и перенесли на весну 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Василий Конов.

РПЛ уже согласовала перенос матча с клубами. Конов отмечает, что замер температуры в день игры проводиться не будет.

«Решение принято после консультаций с клубами, с согласия обеих команд и после запроса прогноза погоды», — утверждает Конов. Согласно прогнозам погоды, температура в Москве 11 декабря может упасть до минус 15 градусов. Матч должен был начаться в 16:30 по московскому времени.

Однако по данным «Спорт-Экспресса», решение перенести матч связано не с погодными условиями, а с претензиями правоохранительных органов. Ранее МВД выступило с заявлением, что стадион армейцев не соответствовал требованиям безопасности во время встречи с «Зенитом». Официально информацию об отмене игры клубы еще не подтвердили.

ЦСКА после 17 матчей чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице. Туляки расположились на 11-й строчке.