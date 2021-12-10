Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
0:2
2-й период
live
СКА
КХЛ - регулярный чемпионат
Ак Барс
Сегодня
18:30 (Мск)
Нефтехимик
КХЛ - регулярный чемпионат
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Авангард
КХЛ - регулярный чемпионат
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Йокерит
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо Р
Сегодня
20:30 (Мск)
Витязь
КХЛ - регулярный чемпионат
Дженоа
Сегодня
22:45 (Мск)
Сампдория
Италия - Серия А|17-й тур
Спорт

Матч РПЛ отменили

Матч Российской премьер-лиги между «Арсеналом» и ЦСКА перенесли на весну

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом», запланированный на 11 декабря, отменили из-за погодных условий и перенесли на весну 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Василий Конов.

РПЛ уже согласовала перенос матча с клубами. Конов отмечает, что замер температуры в день игры проводиться не будет.

«Решение принято после консультаций с клубами, с согласия обеих команд и после запроса прогноза погоды», — утверждает Конов. Согласно прогнозам погоды, температура в Москве 11 декабря может упасть до минус 15 градусов. Матч должен был начаться в 16:30 по московскому времени.

Однако по данным «Спорт-Экспресса», решение перенести матч связано не с погодными условиями, а с претензиями правоохранительных органов. Ранее МВД выступило с заявлением, что стадион армейцев не соответствовал требованиям безопасности во время встречи с «Зенитом». Официально информацию об отмене игры клубы еще не подтвердили.

ЦСКА после 17 матчей чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице. Туляки расположились на 11-й строчке.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Сокуров рассказал о споре с Путиным насчет межнациональных конфликтов
Аэропорт в Челябинске эвакуировали после сообщения о бомбе
Российский истребитель сопроводил самолет США над Черным морем
Член российской партии оголился перед коллегами и попал на видео
В Индии испытали ракету для Су-30МКИ
Матч РПЛ отменили
Модель приняла двойную дозу контрацепции по совету аптекаря и попала в больницу
В небе над Москвой заметили редкое природное явление
Рост цен в США побил рекорд
В Госдуме предложили ввести новогоднюю пенсию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter