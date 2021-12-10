Российская участница Олимпиады показала татуированное тело в белье

Участница Олимпийских игр-2020 в Токио в дисциплине BMX-фристайл Елизавета Посадских опубликовала откровенные снимки в белье. Пост доступен в Instagram спортсменки.

«Вот что BMX делает с женскими телами», — гласит подпись к показанным фотографиям. Девушка позирует на снимках в черном белье.

«Огнище», «Так сексуально», «Изысканная и элегантная», — оценили подписчики татуированное тело российской спортсменки в комментариях. За день фотографии собрали более 30 тысяч лайков.

Посадских — чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России. На Олимпийских играх в Токио она заняла девятое место.

Ранее российская прыгунья в длину Дарья Клишина также разместила откровенное фото в Instagram. 30-летняя россиянка снялась в красном купальнике и восхитила фанатов.