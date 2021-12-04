Легкоатлетка Клишина снялась в красном купальнике и восхитила фанатов

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина разместила откровенное фото в социальных сетях и восхитила фанатов. Пост доступен в Instagram-аккаунте легкоатлетки.

30-летняя россиянка снялась в красном купальнике. Пользователи Instagram оставили восхищенные комментарии, а за два часа с момента публикации пост набрал почти 14 тысяч лайков. Снимок Клишиной сделан на курорте Сен-Бартелеми, на одном из островов Карибского бассейна.

Клишина неоднократно публиковала в сети снимки в бикини. В частности, в октябре она поделилась фото с отдыха в Майами.

На прошедших летом Олимпийских играх в Токио Клишина не сумела выйти в финал турнира по прыжкам в длину. Во время квалификации прыгунья получила травму и была вынуждена покинуть стадион в инвалидной коляске.

