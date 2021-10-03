Легкоатлетка Клишина снялась в красном бикини

Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала фотографию в красном бикини. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

На снимке 30-летняя прыгунья в длину позирует в бикини рядом с деревом. За первые три часа с момента публикации фото набрало более десяти тысяч лайков. Геотег сообщает, что Клишина сделала снимок в Майами.

В августе Клишина также опубликовала откровенное фото с отдыха. Тогда спортсменка снялась в купальнике на фоне итальянского озера Комо.

На прошедших летом Олимпийских играх в Токио россиянка не сумела выйти в финал турнира по прыжкам в длину. Во время квалификации Клишина получила травму и была вынуждена покинуть стадион в инвалидной коляске.

На счету Клишиной серебро на чемпионате мира 2017 года. Также она становилась лучшей на чемпионатах Европы в закрытых помещениях в 2011-м и 2013-м.