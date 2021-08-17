Легкоатлетка Клишина снялась в купальнике

Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала фотографию с летнего отдыха. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

30-летняя россиянка снялась на фоне итальянского озера Комо в коричневом купальнике. Пост набрал более 19 тысяч лайков за четыре часа с момента публикации.

В описании к фото прыгунья спросила подписчиков, где они проводят лето. В комментариях пользователи восхитились фигурой Клишиной.

На Олимпиаде в Токио Клишина не сумела выйти в финал турнира по прыжкам в длину. Во время квалификации спортсменка получила травму и была вынуждена покинуть стадион на инвалидной коляске.

На счету Клишиной серебро на чемпионате мира 2017 года. Также она становилась лучшей на чемпионатах Европы в закрытых помещениях в 2011-м и 2013-м.