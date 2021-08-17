Гимнастка Солдатова взволновала поклонников фото в надетой на голое тело майке

Бывшая российская гимнастка Александра Солдатова в своем Instagram опубликовала фото в белой майке, надетой на голое тело.

Спортсменка выложила серию снимков и взволновала поклонников, которые оставили десятки восторженных комментариев. «Нереальная красотка!» — написал evgeniivolkov3709. «Ваш спутник — определенно счастливчик», — добавил tsarxx. «Шикарный фотосет, без вопросов», — отметил lukos40.

В июне Солдатова рассказала, что во время выступлений на профессиональном уровне никогда не пробовала алкоголь. Она добавила, что после ухода из спорта не стала поклонницей спиртного.

В декабре прошлого года Солдатова объявила о завершении карьеры. В активе спортсменки четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы по художественной гимнастике.