Российская легкоатлетка Клишина назвала минусы жизни в США

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о минусах жизни в США. Об этом сообщает Sport24.

Легкоатлетка пожаловалась на очень дорогую медицину. Кроме того, по словам спортсменки, в аптеке сложно найти нужные лекарства. Она также отметила, что удивилась качеству питания американцев. «Что такое, полмагазина замороженных продуктов, где нормальная еда?» — добавила Клишина.

При этом россиянка отметила, что за годы нахождения в стране адаптировалась к местным особенностям. Сейчас они не доставляют ей больших проблем.

В декабре 2020-го Клишина высказывалась о жизни в США. Она рассказала, что за океаном ей пришлось завести кредитную карту, потому что без кредитной истории она не могла купить телефон.

Клишина переехала в США в 2013 году, где с тех пор живет и тренируется. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.