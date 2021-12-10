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Россиянин в Красноярске переделал обычное инвалидное кресло в скоростную коляску

Уникальную скоростную электроколяску россиянин-инвалид самостоятельно создал в Красноярске

Кадр: Telegram-канал «Kras Mash»

В Красноярске местный житель Павел Кравцов, который не может самостоятельно передвигаться и должен всю жизнь пользоваться инвалидными колясками, преобразил свое старое кресло и самостоятельно создал новую скоростную электроколяску. Он показал свое необычное изобретение, а также рассказал о процессе его создания в беседе с Telegram-каналом Kras Mash.

По его словам, он решил модернизировать старое кресло после того, как оно сломалось из-за сильных холодов. Россиянин начал искать разные детали для коляски, но фирменные не приобретал. Кравцов показал мотор-колесо, которое когда-то принадлежало скутеру, и амортизаторы. «Вилка. Вилка — она самодельная, то есть даже на AliExpress она стоит семь тысяч под это колесо», — заявил он.

Горожанин подкатился ближе к коляске, стоящей в подъезде дома, и показал на белый ящик, прикрепленный к спинке кресла. Он пояснил, что в нем находится движок на 48 вольт, 12 ампер-часов. Установлены также рычаги на колеса, чтобы можно было блокировать движение либо контролировать скорость.

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В итоге после небольшого ремонта им была создана «довольно-таки агрессивная» коляска. Уникальное средство передвижения готово к использованию и теперь может разгоняться до 50-55 километров в час. При этом россиянин отметил, что не собирается «особо подгонять и вжаривать» на ней, так как это рискованно и даже опасно.

Ранее стало известно, что 15-летняя школьница из поселка Южный Усть-Лабинского района Краснодарского края организовала проект, в рамках которого матерям детей-инвалидов предложили бесплатно пройти «процедуру красоты». Анжелика Калиниченко стала организатором акции «Мамин день».

Тем временем 17-летняя уссурийская школьница создала более 200 инвалидных колясок для животных. По словам Кристины Станковой, идея самостоятельно создавать такие коляски для кошек и собак пришла к ней после посещения одного из приютов.

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Варвара Кошечкина
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