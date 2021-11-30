15-летняя россиянка организовала день красоты для матерей детей-инвалидов

15-летняя школьница из поселка Южный Усть-Лабинского района Краснодарского края организовала проект, в рамках которого матерям детей-инвалидов предложили бесплатно пройти процедуры красоты. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Девятиклассница Анжелика Калиниченко стала организатором акции «Мамин день», которая прошла в рамках Всероссийского благотворительного проекта. В этом ей помогали школьники-волонтеры из других учебных заведений и ее дедушка, который «работал» личным водителем добровольцев.

«"Мамин день" — это эмоциональная разгрузка для женщины, у которой есть ребенок-инвалид. Как обычно бывает, в повседневных заботах ей не хватает времени на себя. Поход к парикмахеру или визажисту — непозволительная роскошь. А в рамках акции все это становится возможным совершенно бесплатно», — рассказала россиянка.

Вместе с другими учениками волонтер самостоятельно нашла в Instagram аккаунты салонов и специалистов, оказывающих услуги в сфере красоты и здоровья, и предложила им поучаствовать в проекте на безвозмездной основе. В итоге к акции присоединились массажист, бровист и визажист.

В «Мамином дне» согласились поучаствовать три жительницы поселка Южный. Женщинам сделали массаж, коррекцию бровей и профессиональный макияж. Позже для россиянок провели семейную фотосессию.

По словам волонтеров, акцию планируется проводить ежемесячно, привлекая других работников индустрии красоты.

Ранее в ноябре в Кабардино-Балкарии 18 многодетных жительниц республики получили медали «Материнская слава». С медалью многодетным женщинам также вручается по 10 тысяч рублей на ребенка. Семьям, воспитывающим десять и более детей правительство региона дарит микроавтобус.