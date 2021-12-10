Дочь Кадырова наградили медалью за заслуги перед Чечней
Хадижат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой». Об этом сообщила руководитель администрации главы и правительства Чечни Галаса Таймасханова в своем Instagram-аккаунте.
Кадырова награждена «за вклад в развитие системы дошкольного образования, безупречную добросовестную работу».
Таймасханов добавляет, что за год, прошедший с ее назначения на должность начальника департамента дошкольного образования Грозного, эта сфера претерпела «значительные позитивные изменения».
Данная награда вручается указом главы Чеченской Республики.
«Хочу от всей души поздравить Хадижат Рамзановну с заслуженной наградой и пожелать еще больших успехов в служении Чеченской Республике на созидательном Пути Ахмата-Хаджи», — добавил Таймасханов.
Ранее 22-летняя Айшат Кадырова возглавила министерство культуры республики. А в августе двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов занял пост главы министерства физической культуры, спорта и молодежной политики республики, сменив на этом посту племянника главы Чечни 24-летнего Хамзата Кадырова.