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Дочь Кадырова наградили медалью за заслуги перед Чечней

Дочь Рамзана Кадырова Хадижат награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / ТАСС

Хадижат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой». Об этом сообщила руководитель администрации главы и правительства Чечни Галаса Таймасханова в своем Instagram-аккаунте.

Кадырова награждена «за вклад в развитие системы дошкольного образования, безупречную добросовестную работу».

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Таймасханов добавляет, что за год, прошедший с ее назначения на должность начальника департамента дошкольного образования Грозного, эта сфера претерпела «значительные позитивные изменения».

Данная награда вручается указом главы Чеченской Республики.

«Хочу от всей души поздравить Хадижат Рамзановну с заслуженной наградой и пожелать еще больших успехов в служении Чеченской Республике на созидательном Пути Ахмата-Хаджи», — добавил Таймасханов.

Ранее 22-летняя Айшат Кадырова возглавила министерство культуры республики. А в августе двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов занял пост главы министерства физической культуры, спорта и молодежной политики республики, сменив на этом посту племянника главы Чечни 24-летнего Хамзата Кадырова.

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Роман Кирьянов
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