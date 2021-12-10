Биатлонист Логинов упустил медаль на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов упустил медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу одержал немец Йоханнес Кюн, который преодолел дистанцию в 7,5 километров за 26 минут и 5 секунд. Серебро у шведа Мартина Понсилуомы (плюс 14,3 секунды). Замкнул тройку белорус Антон Смольский (плюс 20,5 секунд), который единственный среди призеров отстрелялся чисто.

Логинов с одним промахом занял четвертое место. Бронзовому призеру он проиграл полторы секунды.

Эдуард Латыпов замкнул десятку лидеров. Также сборную России представляли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин, Александр Поварницын. Серохвостов занял 63-е место и не отобрался в гонку преследования, которая пройдет 11 декабря.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится 12 декабря. Кроме спринтов в его рамках пройдут гонки преследования и эстафеты.