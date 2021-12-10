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В США представили новый беспилотник Mojave

Defence News: беспилотник Mojave может взлетать с неподготовленных площадок

Фото: General Atomics Aeronautical Systems

Компания General Atomics Aeronautical Systems представила новый беспилотник в США. Mojave может взлетать и садиться на неподготовленные площадки, а также нести вооружение. Об этом сообщает Defence News.

Новый беспилотник получил фюзеляж, который используют в модели Grey Eagle. От прошлой модели Mojave отличает увеличенное крыло и новый двигатель Rolls-Royce мощностью 450 лошадиных сил. Новый аппарат основан на авионике беспилотников MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle.

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В General Atomics Aeronautical Systems отметили, что новый беспилотник может выполнять задачи без подготовленной взлетно-посадочной полосы. Этому способствует увеличенная площадь крыла и новый двигатель.

Грузоподъемность беспилотника составляет 3600 фунтов (около 1630 килограммов). Это позволяет Mojave нести 16 ракет Hellfire, радар или электрооптический комплекс.

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что новые модели российских беспилотников выведут на зарубежный рынок. Он отметил, что в 2021 году иностранных заказчиков заинтересовал разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э».

В октябре генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков раскрыл особенности беспилотника «Орион». По его словам, открытая архитектура позволяет беспилотному аппарату нести любой набор вооружения.

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Даниил Иринин
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