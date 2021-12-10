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В России задумали запретить один вид оружия

МВД РФ предложило запретить сигнальное оружие, кроме пистолетов калибра 20 миллиметров

Фото: Unsplash

Министерство внутренних дел (МВД) России задумало запретить в стране все виды сигнального оружия, кроме пистолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства в Минпромторг.

Отмечается, что ведомство предложило почти полностью отказаться от этого вида оружия в России, поскольку его использование не регулируется законодательством. В частности, в документах не указано, какие виды сигнального оружия допущены к обороту в стране. Кроме того, не установлены ограничения по его калибру.

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«Предлагается во избежание появления в продаже сигнальных автоматов, винтовок и пулеметов внести изменения в статью 6 ФЗ "Об оружии", установив запрет для оборота на территории России сигнального оружия за исключением сигнальных пистолетов, револьверов, однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 миллиметров», — подчеркивается в документе

Ранее в Госдуму внесли новый закон об ужесточении правил продажи оружия. Госсовет Татарстана предложил увеличить с 18 лет до 21 года возраст приобретения газового, спортивного, сигнального и холодного клинкового оружия, «предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой».

Марина Совина
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