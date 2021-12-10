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Иммунолог рассказал о маловероятном появлении самой опасной мутации COVID-19

Врач-иммунолог Болибок: появление потенциально самой опасной мутации COVID-19 маловероятно

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Ленте.ру», что появление самой опасной мутации COVID-19, при которой он начнет атаковать клетки иммунной системы, маловероятно, и объяснил почему.

Ранее Болибок предположил, что самая опасная мутация COVID-19 возникнет в том случае, если он скрестится с ВИЧ и научится атаковать T-лимфоциты, то есть клетки иммунной системы. Это приведет к тому, что заразившийся человек, в принципе, не сможет выздороветь.

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Кусками генома относительно легко обмениваются вирусы одного вида, объяснил Болибок. «Например, вирус гриппа человеческий, птичий, свиной — если они попадают в организм одного хозяина, то в одной клетке могут между собой кусками генома обмениваться», — рассказал врач-иммунолог.

Межвидовое скрещивание, по словам Болибока, происходит гораздо сложнее и реже. «Это как арбуз скрестить с вишней. Теоретически это можно, но это надо генетические манипуляции в лаборатории проводить, а в природе вероятность такого скрещивания почти нулевая», — заверил врач-иммунолог.

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Екатерина Смирная
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