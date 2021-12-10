Врачи назвали ускоряющие старение организма продукты

Врач геронтолог, гериатр Юрий Конев и врач-диетолог кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова в беседе с URA.RU назвали продукты, которые ускоряют старение организма.

Как заявили специалисты, к старению организма и сокращению жизни приводят канцерогенные и обезжиренные продукты, а также переедание. «Считается, что жирная пища, красное мясо не так полезны для организма, как средиземноморская диета — много овощей, растительного масла и немного красного вина», — сказал Конев.

По его словам, для минимизации вреда необходимо есть меньше. С возрастом у людей пропадает потребность в калоражах, однако привычки в еде остаются. «И это все приводит к лишнему весу. А он неблагоприятно сказывается на работе многих органов. Лишний вес влияет на наши суставы, сосудистое русло увеличивается в размерах, это негативно сказывается на сердце», — отметил врач, добавив, что дольше всех живут люди с немного избыточном весом, но еще не достигшие первой стадии ожирения.

Собеседник агентства подчеркнул, что раньше считалось, что жирные продукты с высоким уровнем содержания холестерина вредны и создают предпосылки для преждевременного старения. Однако сегодня известно, что обезжиренные же продукты вредны.

Диетолог Дарья Русакова добавила, что жареные продукты также влияют на старение. «Старение организма могут увеличивать канцерогенные продукты, в которых много свободных радикалов, как например в обработанном мясе и колбасах», — сказала она, посоветовав готовить еду на пару или в духовке.

Ранее диетолог Светлана Панченко раскрыла последствия полного отказа от кофе. Она заявила, что регулярное употребление этого напитка негативно отражается на печени, поджелудочной железе и артериальном давлении.