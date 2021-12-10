В Совфеде рассказали о провокации Украины в Керченском проливе

Действия украинского судна «Донбасс», приблизившегося к Керченскому проливу, были явной провокацией, которая, к счастью, не вылилась во что-то более серьезное, считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что Украина внимательно отслеживала реакцию России и приняла решение не предпринимать попытку прохода через пролив.

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, игнорируя требования России об изменении курса. Днем 9 декабря корабль береговой охраны России призвал украинских моряков соблюдать российские законы, на что те ответили, что не собираются вести корабль через Керченский пролив.

«По стопам Петра Порошенко»

«Кому-то на Украине, очевидно, неймется, и они решили пойти по стопам бывшего президента страны Петра Порошенко с его проходом через Керченский пролив. Ситуацию они сами внимательно отслеживали, видели, что происходит с нашей стороны, реакцию Федеральной службы безопасности, и в итоге приняли правильное решение: остановились и больше не пытались совершить попытку прохода через пролив», — рассказал Цеков.

Политик отметил, что провокацией это является ввиду того, что украинские суда имеют право проходить через пролив. Для этого нужно только подать заявку и согласовать время. Но страна решила проигнорировать это правило.

«Все суда проходят через Керченский пролив по согласованию, это нормальная практика, согласуются время, маневры. Дело в том, что это очень сложный пролив, у него небольшая глубина, вместе с тем, там довольно интенсивное движение разных судов: торговых, рыболовецких. И все они ждут в очереди разрешения на проход. Надеюсь, в будущем, если такая ситуация повторится, Украина просто оставит заявку», — сказал сенатор.

Он также напомнил, что в то же время, когда совершалась провокация, президент Украины Владимир Зеленский вел телефонные переговоры с главой США Джо Байденом. Политик заметил, что может здесь и есть какая-то связь, но ни доказать, ни опровергнуть это невозможно.