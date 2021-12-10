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Спорт

«Спартак» показал раздевалку после победы над «Легией»

«Спартак» опубликовал в Twitter видео из раздевалки после победы над «Легией» в Варшаве
Начало событий в новости «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы

Фото: @fcsm_official

Московский «Спартак» опубликовал в социальной сети Twitter видео из раздевалки команды после победы над польской «Легией» в шестом туре группового раунда Лиги Европы.

На видео футболисты показали раздевалку команды. В ролике «Спартак» также громко празднует победу в матче и произносит кричалки в честь клуба.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) назвал место проведения стыковых матчей сборной России по футболу. Они состоятся в «Лужниках». В РФС добавили, что ожидают организации и второго матча за право попасть в Катар.

Встреча «Спартака» и «Легии» состоялась в Варшаве и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в первом тайме на 17-й минуте забил полузащитник «красно-белых» Зелимхан Бакаев. «Спартак» набрал десять очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы C и в плей-офф Лиги Европы

Марина Совина
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