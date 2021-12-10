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Названо место проведения стыковых матчей сборной России по футболу

Сборная России по футболу сыграет стыковой матч против Польши в «Лужниках»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сборная России по футболу сыграет стыковые матчи для попадания на чемпионат мира 2022 года в Москве. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В РФС назвали «Лужники» местом встречи национальной сборной против команды Польши, отметив, что ожидают организации и второго матча за право попасть в Катар. «Рассчитываем, что ситуация позволит заполнить трибуны, и болельщики окажут команде ту поддержку, которая будет необходима для победы!» — подчеркнул генеральный секретарь организации Александр Алаев.

26 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей в квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная России в первом раунде сыграет с поляками. В случае победы команде Карпина предстоит побороться за выход на чемпионат мира с лучшим в паре Швеция — Чехия.

Полуфинальные стыковые матчи пройдут 24 марта. Решающие встречи состоятся через пять дней.

Анастасия Борисова
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