«Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы

Московский «Спартак» обыграл польскую «Легию» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Варшаве и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в первом тайме на 17-й минуте забил полузащитник «красно-белых» Зелимхан Бакаев. На шестой, добавленной ко второму тайму минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который поляки реализовать не смогли.

Таким образом, «Спартак» набрал десять очков и стал лидером в турнирной таблице группы C. Второе место занял итальянский «Наполи» с таким же результатом. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы.

8 декабря петербургский «Зенит» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче шестого тура Лиги чемпионов. Команда вылетела из розыгрыша главного европейского футбольного турнира, однако также сыграет в плей-офф Лиги Европы.