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«Зенит» сыграл вничью с «Челси» и вылетел из Лиги чемпионов

«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов и сыграет в Лиге Европы, забил Оздоев

Фото: Reuters

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче шестого тура Лиги чемпионов. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 3:3. На третьей минуте отличился нападающий лондонцев Тимо Вернер. Затем сине-бело-голубые забили два гола за три минуты: на 38-й минуте сравнял счет полузащитник Клаудиньо, а на 41-й вывел команду вперед форвард Сердар Азмун.

Во втором тайме на 62-й минуте забил нападающий Ромелу Лукаку. На 85-й Вернер сделал дубль. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте отличился хавбек «Зенита» Магомед Оздоев.

После шести матчей сине-бело-голубые заняли третье место в группе Н, набрав пять очков. Они потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако сыграют в Лиге Европы.

Перед матчем болельщики освистали преклонивших колено футболистов обеих команд. Зрители на трибунах стадиона отрицательно восприняли акцию в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Анастасия Борисова
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