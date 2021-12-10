В МИД России назвали абсурдными требования США по вопросам работы посольств

Россия предлагает США заморозить их требования по визовым вопросам и работе посольств, чтобы продолжить консультации по данной теме. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков и назвал абсурдными требования американской администрации по работе дипмиссий, передает РИА Новости.

По словам дипломата, консультации возобновятся, если Москва получит от Вашингтона «некий отклик». «Здесь важно найти способ, как сдвинуть с места реальное дело и вернуться с этих консультаций, имея на руках хотя бы какие-то стартовые результаты, какие-то начальные признаки того, что сдвиги в нужном направлении пошли, что намечены планы. Нужно заморозить хотя бы реализацию вот этих абсурдных требований, которые выдвинуты с американской стороны, к этому мы готовы, это тоже часть наших предложений», — заявил Рябков.

Ранее Рябков рассказал, что из-за действий США вопросы, связанные с решением дипломатического кризиса между Москвой и Вашингтоном, приводят в тупик и не позволяют разобраться с проблемой. Он считает, что Госдепартамент США намеренно вводит в заблуждение общественность обеих стран и делает вид, будто настроен разрешить дипломатический кризис.

Российская сторона не в первый раз выступает с обвинениями в адрес официального Вашингтона, критикуя последний за нежелание наладить отношения. Кроме того, Москва обвиняет Вашингтон в попытках усугубить кризис. Американская сторона свою вину отрицает.

1 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до 1 июля 2022-го территорию РФ покинет еще одна группа сотрудников дипмиссии США в Москве в том случае, если американская сторона не пойдет на компромисс в решение дипломатического кризиса. До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что 27 сотрудников посольства РФ в США вынуждают покинуть страну до 30 января.