Ургант высмеял решение СК проверить песни Оксимирона и Noize MC

Популярный телеведущий Иван Ургант высмеял решение Следственного комитета России (СКР) проверить деятельность российских музыкантов Noize MC и Оксимирона. Комментарий шоумена прозвучал в эфире программы «Вечерний Ургант», отрывок которой доступен на YouTube.

«Только следователи Следственного комитета отошли от песен Моргенштерна и OG Buda (рэперов обвиняют в пропаганде наркотиков в песнях — прим. «Ленты.ру»), только пришли в себя, у них вернулось давление, и тут опять снова рэп», — сказал телеведущий.

По словам Урганта, в песнях Оксимирона непростые тексты, так как в них много сложных слов. Шоумен пошутил, что экспертам понадобится два-три года, чтобы полностью разобрать их. «И это еще хорошо, что это Оксимирон. Потому что если бы это был Скриптонит, то тогда нужно еще логопеда подключать и первые полгода разбирать», — сказал он и добавил, что это была шутка и попросил СК не проверять творчество Скриптонита.

5 декабря сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность Noize MC и Оксимирона. Поводом для изучения творчества музыкантов стало обращение «группы патриотов». В их заявлении говорилось, что в текстах песен артистов нашли реабилитацию нацизма и экстремистской деятельности, а также пропаганду негативного отношения к правоохранителям.

Позднее стало известно, что автором обращения выступил блогер Дмитрий Якушев. В своем блоге в Livejournal он признался, что это была шутка, сатира на современность. Якушев отметил, что обращение было «специально написано в идиотской форме».