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Украинская оппозиция обвинила Киев в пассивной позиции

В ОПЗЖ обвинили Зеленского и украинскую власть в потере инициативы в мирных переговорах

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские власти обвинили в пассивности на мировой арене. В ходе международных переговоров о ситуации на Украине Киев предпочитает не принимать самостоятельных решений, а только «ждет сообщений партнеров». Такую оценку действующим властям дали в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«Люди верили, что Зе-власть выполнит свое обещание и приведет Украину к миру. Конфликт будет остановлен. Донбасс вернется в Украину. Украинская власть полностью потеряла инициативу и оказалась в роли пассивного наблюдателя», — говорится в сообщении ОПЗЖ, приуроченном к двухлетию встречи глав государств в формате "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция). По мнению украинских оппозиционеров, с тех пор переговорный процесс по Донбассу оказался в тупике из-за нежелания Киева выполнять взятые на себя обязательства.

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При этом президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Однако ранее министр иностранных дел России обозначил позицию России, в которой ключевым условием для начала контактов в рамках «нормандской четверки» назвал выполнение Украиной обязательств, взятых на себя по Минским соглашениям.

После переговоров Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена 7 декабря, в Белом доме заговорили о возможном давлении президента США на Украину по вопросу предоставления автономии Донбассу. На Украине также отметили, что Вашингтон перестал упоминать в «украинском вопросе» тему Крыма, так как «по умолчанию на Западе его уже воспринимают российским».

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Дмитрий Настасьев
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