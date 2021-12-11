Третьему российскому наблюдателю запретили въезд в Молдавию

Члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателю Ассоциации НОМ Александру Броду объявили о запрете въезда в Молдавию. Он стал третьим российским наблюдателем, которому закрыли въезд в республику. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Брод сам подтвердил данный факт. Его не пустили на территорию страны, когда он направлялся в Приднестровье для мониторинга выборов. «На паспортном контроле в аэропорту забрали паспорт, отвели к комнате, на двери которой не было таблички. Минут через 20 показали решение об отказе на въезд на территорию Республики Молдова», — отметил член СПЧ.

Он рассказал, что провел в аэропорту пять часов, прежде чем вылететь обратно в Россию. Паспорт ему вернули перед вылетом, уточнил Брод.

«Сейчас в Молдове обострилась русофобия, идет давление на русскоязычные СМИ, телеканалы. Хотел изучить эту проблему. Естественно, меня интересовал и ход выборов в Приднестровье. Непризнанная Республика сейчас в блокаде со стороны Украины, усиливается давление со стороны Молдовы», — поделился член СПЧ. По его словам, Молдавия взяла в пример печальный опыт стран Балтии, Украины, направленный на дискриминацию россиян.

Ранее из аэропорта Кишинева был депортирован первый заместитель директора Института стран СНГ, доктор исторических и экономических наук, профессор Владимир Егоров. До этого на территорию страны отказались пускать российского политолога Наталью Нарочницкую. В данных случаях власти Молдавии не назвали причины высылки граждан РФ.