Легенда НХЛ описал ужасы жизни в российском городе

Чешский хоккеист Патрик Элиаш в подкасте Spittin' Chiclets рассказал, как в сезоне-2005/2006 во время локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) играл за магнитогорский «Металлург».

«Поехал в Россию, потому что там мне отвалили много денег за пару месяцев. Магнитогорск — ужасный город, кошмарный», — рассказал хоккеист. Он добавил, что заработал в России гепатит и паховую грыжу, после лечения которых восстанавливался почти год. При этом Элиаш подчеркнул, что был доволен уровнем хоккея в «Металлурге», так как мог играть вместе с Евгением Малкиным и Петером Сикорой.

В сезоне-2005/2006 чешский форвард, пережидая локаут НХЛ, выступал один сезон за «Металлург». Большую часть карьеры спортсмен провел в клубе НХЛ «Нью-Джерси Девилс», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Всего на счету Элиаша 1240 матчей за карьеру в лиге.

Подкаст Spittin Chiclets выходит в США. Его автор Райан Уитни вместе с гостями часто критикует россиян и жизнь в стране. В частности, американский хоккеист Брайан Берард описал бесплатные пьянки с девушками в России, а канадский игрок Брэндон Сагдэн рассказал о начавшемся алкоголизме из-за жизни в стране.

