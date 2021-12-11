Сенатор назвал слова Сокурова обменом мнениями

Член Совета Федерации Василий Иконников назвал слова режиссера Александра Сокурова о межнациональных проблемах в России обменом мнениями. При этом сенатор в беседе с РИА Новости отметил, что большинство россиян не поддержат позицию деятеля культуры.

Иконников счел, что режиссер ошибается в своих рассуждениях, и добавил, что президент Владимир Путин ему правильно ответил. «Я поддерживаю позицию президента. Режиссер может высказать свою точку зрения, но она не может иметь место в реальной действительности», — подчеркнул сенатор.

Отметив, что не поддерживает позицию Сокурова, и считая, что так же думают и многие россияне, Иконников заявил, что режиссера нельзя обвинять в сепаратизме за высказывание личного мнения.

Ранее Александр Сокуров сообщил, что готов еще раз поговорить с Владимиром Путиным после спора с ним. По словам Сокурова, если глава государства считает, что им есть что обсудить, то необходимо встретиться. Режиссер отметил, что российский лидер неправильно его понял «во многих вопросах».

9 декабря Сокуров вступил в полемику с Путиным на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Режиссер указал на ряд проблем, связанных с устройством России, — межнациональные конфликты, территориальные претензии и судьбы представителей ее народа. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.

