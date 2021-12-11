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Сокуров заявил о готовности поговорить с Путиным еще раз

Режиссер Сокуров заявил, что готов вновь поговорить с Путиным после спора с ним

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Режиссер Александр Сокуров заявил, что готов еще раз поговорить с президентом России Владимиром Путиным после спора с ним. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сокурова, если глава государства считает, что им есть что обсудить, то необходимо встретиться. Режиссер отметил, что российский лидер неправильно его понял «во многих вопросах».

10 декабря на встрече СПЧ, в которой участвовал Путин, Сокуров вступил с ним в полемику. Он указал на ряд проблем, связанных с устройством России — межнациональными конфликтами, территориальными претензиями и судьбами представителей ее народа. В том числе режиссер предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков исключил возможность ареста режиссера после спора с российским лидером, хотя сам Сокуров счел это возможным.

Кроме того, с предложением проверить слова режиссера на экстремизм выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал инициативу дать возможность отделиться некоторым регионам, с которой выступил Сокуров, настоящим нарушением прав человека. По его словам, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации.

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Юлия Ямпольская
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