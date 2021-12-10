Песков исключил возможность ареста Сокурова после спора с Путиным

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков исключил возможность ареста режиссера Александра Сокурова после спора с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека (СПЧ). Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Ранее кинематографист допустил такую вероятность и добавил, что не может расценивать свои слова об устройстве России как призыв к нарушению территориальной целостности.

«Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — заявил представитель Кремля.

Путин на встрече с СПЧ вступил в полемику с Сокуровым, который указал на ряд проблем устройства России — межнациональные конфликты, территориальные претензии и судьбы ее народа. Режиссер предложил обратить внимание на тех, кто не желает продолжать находиться в составе РФ.

В ответ глава государства попросил проверять озвучиваемые сведения и отметил, что поверхностно обсуждать эту тему непозволительно даже ему. Президент РФ напомнил, что «кровавый период 90-х показал, чем это может закончиться». В свою очередь Сокуров отметил, что предлагает лишь подумать о данных проблемах.