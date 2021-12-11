Овечкин побил еще один рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинс». Статистика доступна на сайте лиги.

В текущем розыгрыше НХЛ 36-летний хоккеист набрал 43 очка (21+22). Таким образом, Овечкин стал рекордсменом «Вашингтона» по набранным очкам в первых 27 матчах сезона.

«Кэпиталс» проиграли «Пингвинс». Встреча завершилась со счетом 2:4. «Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 27 матчах. «Питтсбург» находится на седьмом месте, имея в активе 31 очко в 26 матчах.

7 декабря Овечкин оформил ассистентский дубль в домашнем матче против «Анахайм Дакс». Тогда он побил личный рекорд по скорости набора 40 очков, который установил в сезоне-2009/2010 в 28-м матче.